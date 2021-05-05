أسعار الإقامة في فنادق الإسكندرية ومرسى مطروح خلال عيد الفطر 2021 (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، حيث استعدّت الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمَدة لإعادة التشغيل من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، في مختلف المقاصد السياحية المصرية، لاستقبال الزائرين خلال إجازة العيد.

ورصدت “المال”، في هذا التقرير، أسعار الإقامة في عدد من الفنادق بمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، من خلال موقع الحجز الإلكتروني booking.

فنادق الإسكندرية

فندق هلنان فلسطين

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 2820 جنيهًا في الليلة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking، بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

فندق صن رايز أفينيو

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 3195 جنيهًا في الليلة، شاملًا الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

فندق هيلتون كورنيش

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1665 جنيهًا في الليلة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

فندق فورسيزونز بسان ستيفانو

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 3680 جنيهًا في الليلة، شاملًا إفطارًا ممتازًا.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

فندق بلازا الاسكندرية

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1720 جنيهًا في الليلة، شاملًا بوفيه إفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

فندق وندسور بالاس الاسكندرية

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 735 جنيهًا في الليلة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

فندق رومانس

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1500 جنيه في الليلة، شاملًا الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

فندق باراديس إن لو متروبول

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 835 جنيهًا في الليلة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

فنادق مرسى مطروح

منتجعات ﭽاز ألماظة باى

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 4295 جنيهًا في الليلة، شامل إفطارًا وعشاء.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

منتجع ريكسوس العلمين

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 3180 جنيهًا في الليلة، شاملًا الـ3 وجبات.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

فندق عايدة بيتش

سعر الإقامة في الغرفة الثلاثية 260 جنيهًا في الليلة.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.

فندق نجرسكو مطروح

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1880 جنيهًا في الليلة، شاملًا الإفطار.

ونوه موقع الحجز الإلكتروني booking بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية.