الطن بين 62.5 ألف جنيه و74.5 ألف جنيه بدون الضريبة

سجلت أسعار الألومنيوم اليوم فى السوق المحلية 62.5 ألف جنيه لطن السلك – بدون ضريبة القيمة المضافة 14% – وسجلت لفات الألومنيوم 71.5 ألف جنيه للطن، وفقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية.

وبلغ سعر طن شرائح الألومنيوم البارد 73.5 ألف جنيه، وسجل سعر طن السلندرات “الأسطوانات” 65.5 ألف جنيه، بحسب تصريحات إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لـ”مصر للألومنيوم” لـ «المال».

وسجل سعر طن الأقراص 74.5 ألف جنيه، وبلغت قطاعات الألومنيوم 71.5 ألف جنيه للطن.

يذكر أن شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – قد رفعت أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر مارس الحالى، بنحو 5 آلاف جنيه، ليتراوح الطن بين 62.5 ألف جنيه و74.5 ألف جنيه بدون الضريبة.