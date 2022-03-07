اقتصاد وأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم فى السوق المحلية

الطن بين 62.5 ألف جنيه و74.5 ألف جنيه بدون الضريبة
أحمد اللاهوني 3:12 م, الأثنين, 7 مارس 22 3:12 م, الأثنين, 7 مارس 22

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سجلت أسعار الألومنيوم اليوم فى السوق المحلية 62.5 ألف جنيه لطن السلك – بدون ضريبة القيمة المضافة 14% – وسجلت لفات الألومنيوم 71.5 ألف جنيه للطن، وفقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية.

وبلغ سعر طن شرائح الألومنيوم البارد 73.5 ألف جنيه، وسجل سعر طن السلندرات “الأسطوانات” 65.5 ألف جنيه، بحسب تصريحات إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لـ”مصر للألومنيوم” لـ «المال».

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وسجل سعر طن الأقراص 74.5 ألف جنيه، وبلغت قطاعات الألومنيوم 71.5 ألف جنيه للطن.

يذكر أن شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – قد رفعت أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر مارس الحالى، بنحو 5 آلاف جنيه، ليتراوح الطن بين 62.5 ألف جنيه و74.5 ألف جنيه بدون الضريبة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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