أسعار الأقطان تسجل رقما قياسيا جديدا.. والقنطار يقفز إلى 7000 جنيه

واصلت أسعار القطن المصرى صعودها فى مزادى كفر الشيخ أمس، حيث سجل قنطار القطن لصنف «جيزة 96» نحو 7000 جنيه للقنطار كاسرا كل الأرقام القياسية التى سُجلت للقطن هذا الموسم، كما ارتفع القنطار صنف «جيزة 94» إلى حوالي 5800 جنيها.

وكشفت مصادر مسئولة لـ«المال» عن أن مزادى أمس لصنفى جيزة 96، وجيزة 94، فازت بها 15شركة هى «عياد»، «الكريم»، «النيل»، «عبد المجيد»، «طيبة»، «أبو العينين»، «النيل»، و«العمدة»، «ابو مضاوي»،، «مصر»، «أولام»، «أجروفود»، «رجب»، «الصندفاوي»، «الفريد»

ويبلغ إنتاج مصر من القطن خلال العام الحالى نحو 1.6 مليون قنطار، بينها 100 ألف لوجه قبلى، و1.5 مليون لبحري

وبدأت عملية تسويق إنتاج مصر من محصول القطن لعام 2021 فى سبتمبر الماضى، إذ تتولى إدارة المزاد شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

وتتحدد أبرز شروط الاشتراك فى مزاد القطن فى تقديم الشركات لخطاب ضمان بقيمة 250 ألف جنيه باسم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان ويسمح نظام المزاد بمشاركة شركات غزول عاملة فى النشاط به، ورصدت «المال» فوز عدد من شركات الغزل بمزادات القطن هذا العام، ومن بينها شركة الإسكندرية للغزل.

ويبلغ عدد الشركات العاملة فى تجارة الأقطان فى مصر 270 شركة مسجلة رسميًّا لدى لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، بينها 70 شركة مصدرة مقيدة لدى اتحاد مُصدرى الأقطان.

وتجاوزت صادرات مصر من القطن 88 ألف طن فى الموسم التصديرى الماضى (2021/2020) بقيمة قاربت 237.4 مليون دولار.

وبدأ الموسم التصديرى الجديد للقطن فى أكتوبر الماضى ويستمر حتى أغسطس 2022.

وينتج القطن فى 14 محافظة بالوجهين القبلى والبحرى، وجرى تسويق 6 أصناف منه حتى الآن هى «جيزة 95»، و«جيزة 97»، و«جيزة 96»، و«جيزة 92»، و«جيزة 94»، و«جيزة 86»، والأخير هو الأكثر مبيعًا فى الأسواق الخارجية.