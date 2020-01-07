أسعار الأقطان المصرية للسوق التصديري تسجل 1852 إلى 1870 جنيهًا للقنطار

ترجيحات بأن تشهد أسعار تصدير الأقطان المصرية ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، إبتدءًا من منتصف يناير الجاري.

أسعار الأقطان المصرية للسوق التصديري استقرت بين 105-106 سنت للبرة لصنفي جيزة 86، وجيزة 94، ما يعادل 1852 إلي 1870 جنيهاً للقنطار، خلال التعاقدات التي أبرمت الأسبوع الماضي، وفقاً لما أكدته عزة قباري، رئيس اتحاد مصدري الأقطان حالياً، ورئيس مجلس إدارة شركة الوادي الحكومية لـ”المال”.

ووصفت قباري، سعر تصدير الأقطان المصرية بأنه متدنٍ للغاية، لافتة إلى أن مضاربات شركات تجارة الأقطان وراء البيع بهذا السعر المتدني للأسواق الخارجية.

ترجيحات بارتفاع أسعار تصدير الأقطان المصرية

ورجحت قباري، أن تشهد أسعار تصدير الأقطان المصرية ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، إبتدءًا من منتصف يناير الجاري.

وأرجعت ذلك إلى قلة إنتاج محصول 2019 والذي يجري تسويقه حالياً، و أرتفاع حجم التعاقدات التي تمت عليه حتي الآن، إذ تم التعاقد علي تصدير قرابة 830 ألف قنطار من قرابة 1.5 مليون قنطار إنتاج 2019.

وكانت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية، قد سجلت ذروتها الموسم التصديري الماضي 2018/2019، بعد أن تجاوزت معدلات تصدير الأقطان المصرية قرابة 1.8 مليون قنطار بقيمة 222 مليون دولار، مقابل مليون قنطار قطن متوسط تصدير السوق المصري سنويا.

ويبدأ زراعة القطن المصري بين شهري مارس ويستمر حتى مطلع يونيو في بعض الأحيان من كل عام، ويحين الحصاد بين شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام.

وتنتج مصر أقطان طويلة وطويلة ممتازة، وحصة تلك الأقطان في الأسواق العالمية من قبل كافة الدول المنتجة لمثل تلك النوع من الأصناف يقترب من 3% من إجمالي إنتاج الأقطان العالمية.

ولكن علي صعيد مواز، ذكرت أنباء صحفية اليوم الثلاثاء، صدور قرار من الشركة القابضة للغزل والنسيج اليوم، بيع القطن من شركات التجارة لشركات الغزل الشقيقة بسعر 1500 جنيه للقنطار.

ويعد سعر بيع القطن الذي أعلنت عنه الشركة القابضة للغزل والنسيج في قرارها أقل من سعر الشراء الذي إشترت به شركات الأقطان من الفلاحين ، حيث تراوح سعر الشراء بين 1800 وحتي 2150 جنيه للقنطار.

وتحملت شركات الأقطان الحكومية شراء الأقطان من المزارعين لمحافظتي الفيوم وبني سوبف بالأسعار السابقة، وفقاً لمنظومة المزاد العلني التي طبقت لاول مرة خلال الموسم التسويقي 2019/2020 ، في ظل إحجام من قبل شركات القطاع الخاص عن الإشتراك في المنظومة.

ويبلغ إنتاج القطن المصري لعام 2019 نحو 1.5 مليون قنطار ، مقابل 2.4 مليون قنطار في عام 2018.