أسعار الأقطان المصرية تستقر عند 1905 جنيهات للقنطار

أسعار الأقطان المصرية سجلت استقرارا خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الجاري عند 107- 108 سنت للبرة بما يعادل 1887 -1905 جنيهات للقنطار، سواء للمغازل المحلية أو التصدير، وسط هدوء الطلب المحلي والتصديري نظراً لكون تلك الفترة إجازات بمناسبة أعياد الكريسماس في الأسواق العالمية كأوروبا والدول الآسيوية وغيرها، وفقاً لما أكده نبيل السنتريسي الرئيس السابق لاتحاد مصدري الأقطان.

ويصل حجم إنتاج السوق المصري من الأقطان خلال 2019، قرابة 1.5 مليون قنطار قطن، مقابل 2.4 مليون قنطار إنتاج 2018.

ويضيف السنتريسي، أن حجم تعاقدات التصدير سجلت قرابة 42 ألف طن قطن منذ بداية الموسم التصديري في سبتمبر، حتى الآن، ما يعادل 840 ألف قنطار قطن.

ويشار إلى أن الموسم التصديري للقطن يبدأ من مطلع سبتمبر من كل عام وينتهي في أغسطس من العام التالي له.

وكانت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية، قد سجلت ذروتها الموسم التصديري الماضي 2018/2019، بعد أن تجاوزت معدلات تصدير الأقطان المصرية قرابة 1.8 مليون قنطار بقيمة 222 مليون دولار، مقابل مليون قنطار قطن متوسط تصدير السوق المصري سنويا.

ويبدأ زراعة القطن المصري بين شهري مارس ويستمر حتى مطلع يونيو في بعض الأحيان من كل عام، ويحين الحصاد بين شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام.

وتنتج مصر أقطان طويلة وطويلة ممتازة، وحصة تلك الأقطان في الأسواق العالمية من قبل كافة الدول المنتجة لمثل تلك النوع من الأصناف يقترب من 3% من إجمالي إنتاج الأقطان العالمية.

ويقترب إنتاج العالم من الأقطان من قرابة 25 مليون طن سنويا، ينتج منهم السوق المصري قرابة 50 ألف طن.

ويعد استهلاك المغازل المحلية من الأقطان المصرية منخفضًا بشكل عام؛ حيث تعتمد على أقطان أقل سعرا؛ حيث لا يتجاوز استهلاكها من الإنتاج المصري 3% من المحصول، وتعتمد المغازل على الأقطان القصيرة والمستوردة من الخارج لكونها أرخص سعرا، خاصة اليوناني.

وبلغ متوسط سعر شراء الأقطان المصرية لأصناف وجه قبلي من الفلاحين قرابة 1800 جنيه للقنطار هذا العام، ويعد صنف قبلي الأقرب للأقطان القصيرة والمتوسطة عالميا يقترب من 1250 جنيها ً للقنطار، وتظل فارق الجودة لصالح الأقطان المصرية.