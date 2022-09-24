أسعار الأعلاف وخاماتها تواصل الجنون والطن يقفز 2000 جنيه

واصلت أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي الارتفاع وسجل طن الذرة الأوكراني والبرازيلي 10 آلاف جنيه بدلا من 9250 جنيها بارتفاع 750 جنيها والذرة الأوكراني والروماني 9900 جنيه بدلا من 9150 جنيها بزيادة أيضا بقيمة 750 جنيها دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد عدد من التجار أن كسب الصويا بروتين 44% سجل 15950 جنيها بدلا من 14450 جنيها وبروتين 46% سجل 16300 جنيه بدلا من 14800 جنيه وبذور الصويا فول فات 17 ألف جنيه للمستورد و16500 جنيه للمحلي.

وأضاف التجار أن ارتفاع أسعار كسب الصويا قفز بقيمة 1450 جنيها في الطن الواحد نتيجة الظروف العالمية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذة الأيام.

وكشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة عن وجود أسعار مبالغ فيها للأعلاف في مصر، حيث يسجل سعر الطن ما بين 14 ألف جنيه بروتين 23% وقفز سعر العلف بروتين 28% إلي 16 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه بزيادة 6 آلاف جنيه.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لجريدة ” المال ” أن هناك توريدات لمحصول الذرة لبعض الجمعيات الزراعية التي تقوم باستلام المحصول من المزارعين.

وتتراوح أسعار الذرة الصفراء في مصر ما بين 11 جنيها إلي 11200 جنيه بزيادة 1000 جنيه.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

وأكدت رجب أنها تقوم بزيارات إلى محافظات البحيرة والدقهلية والغربية والإسماعيلية وشرق الإسماعيلية والقليوبية والنوبارية والمنيا وبنى سويف والفيوم للترويج لزراعة محاصيل الذرة الصفراء والفول الصويا وعباد الشمس والسمسم، وذلك لتوفير المواد الخام للزيوت والأعلاف، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية ، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت الطبيعية وتقليل فاتورة الاستيراد.

وعقدت مدير مركز الزراعات التعاقدية لقاءات مع المزارعين بحضور مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المذكورة وكذلك مسئولي الإدارات والجمعيات الزراعية، وذلك لعرض جميع الامتيازات المقدمة لهم، وأهمية التعاقد وضمان التسويق لهذه المحاصيل بأسعار عادلة تساعد على رفع مستوى معيشة المزارعين.

وأضافت الدكتورة هدى رجب أنه تم إرسال نماذج عقود الزراعة التعاقدية إلى جميع الجمعيات الزراعية لتوزيعها على المزارعين الراغبين الاشتراك في منظومة الزراعة التعاقدية.

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة ، كان قد أعلن في وقت سابق عن التواصل إلى الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الأعلاف على بدء الزراعة التعاقدية في محصول الذرة بحد أدنى ضمان 6000 جنيه للطن على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول.