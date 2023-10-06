أسعار الأعلاف والذرة وكسب الصويا اليوم الجمعة 6-10-2023

تباينت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الجمعة 6- 10-2023 ليتأرجح الطن ما بين 16500 جنيه إلي 18700 جنيه لبادي علف التسمين والبياض للدواجن وعلف الماشية 6000 إلي 17500 جنيه وأعلاف البط 16500 جنيه وعلف الارانب 15000 جنيه وعلف الرومي 20500 جنيه .

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 10900 جنيه وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف

وقال التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 10000 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 11700جنيه والتركي 10000 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا بروتين 44% سجل 22000 جنيه للطن للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 23000 جنيه والمستورد 23000 وسجل طن كسب العباد 15000 جنيه والجلوتوفيد 8100 جنيه والردة 8600 جنيه كسب بذرة القطن 17000 جنيه .

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60% سجل 35000 جنيه للطن للمحلي والمستورد ب47 ألف جنيه ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وأكد التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 9000 جنيه وكسر الصويا 12000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 10000 جنيه والذرة البيضاء المحلية 10300 والذرة العويجة والرفيعة 10500.

وذكر التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

أسعار الأعلاف في مصر

ونوه التجار إلي أن هذه الأسعار قد شهدت انخفاضات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تراجع أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ووصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

ومن جانبه أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 17000 جنيه و 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وقال السيد أن أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة .