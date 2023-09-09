أسعار الأعلاف والخامات اليوم السبت 9-9-2023

واصلت أسعار الأعلاف والخامات الهبوط اليوم السبت 9- 9-2023 وتراوح الطن بين 18000 جنيه إلى 20300 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف المواشي 8000 جنيه إلي 15000 جنيه وعلف البط 17800 جنيه وعلف الأرانب 15000 جنيه وعلف دواجن إنتاج البيض 17500 جنيه وأعلاف الرومي 20500 جنيه.

وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف -11300 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 10500جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 12300 جنيه والتركي 10800 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

ونوه التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44% سجل24000 جنيها للطن للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 25000 جنيه والمستورد 25000 وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 8500 جنيه والردة 7600 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 44000 جنيه للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألف جنيه و300 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 11000 جنيه والذرة البيضاء المحلية 11500 والذرة العويجة و الرفيعة 12000.

أسعار الأعلاف في مصر

ونوه التجار إلي أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

وأوضح التجار أن هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

ومن جانبه أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه إلى 20000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

أكد السيد أن أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأشار السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة .