أسعار الأعلاف والخامات اليوم السبت 3-6-2023

واصلت أسعار الأعلاف والخامات التراجع اليوم السبت 3-6 -2023 وتراوح العلف الداجني بين 24000 إلى 26000 جنيه للطن لنوع البادي المخصص للتسمين وعلف الماشية 17000جنيه للطن وأعلاف البط 25500 جنيه وأعلاف دواجن البيض 24500 للطن طبقا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجل 13800 جنيه دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 11300 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14500 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44 %” سجل 34000 للأنواع المحلية و بروتين 46% سجل 36500 جنيها للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والمستورد 28800 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 12000 جنيه والردة 11300 جنيه.

وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 49000 جنيه للمحلي والردة المحلية 11300 ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

وألمح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 13700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 13800.

وقال التجار إن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الأسواق.

كانت هذه الأسعار شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 24500 و 26900 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وأوضح السيد أن تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.