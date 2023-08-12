أسعار الأعلاف والخامات اليوم السبت 12-8-2023 في بداية الأسبوع

انخفضت أسعار الأعلاف والخامات اليوم السبت 12-8-2023 وتراوح الطن بين 19700 إلى 20500 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف المواشي 13000 جنيه و 14000 جنيه وعلف البط 17000 جنيه وأعلاف الأرانب 13000 جنيه وأعلاف دواجن البياض 17000 جنيه وأعلاف الرومي 22000 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأضاف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12500جنيه بدلا من 13000 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11600 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13700 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

ذكر التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 % سجل 27000 جنيه للأنواع المحلية ،و بروتين 46 % سجل 28000 جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 8800 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 48500 جنيها للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

ونوه التجار إلي أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف في مصر

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه و 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات.

وكشف السيد أن تفاوت أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأكد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.