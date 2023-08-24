أسعار الأعلاف والخامات اليوم الخميس 24-8-2023

واصلت أسعار الأعلاف والخامات الهبوط اليوم الخميس 24- 8-2023 بقيمة 400 جنيه في بعض المصانع، وتراوح الطن بين 20000 جنيه إلى 22000 جنيه لبادي التسمين للدواجن، وأعلاف المواشي 8000 جنيه إلى 17000 جنيه، وأعلاف البط 18750 جنيهًا، وأعلاف الأرانب 15000 جنيه، وعلف دواجن إنتاج البيض 18000 جنيه، وأعلاف الرومي 24000 جنيه، طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 12600 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 11300 جنيه، بدلًا من 11500 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

أكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 26000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 27000 جنيه، وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه، والجلوتوفيد 9000 جنيه، بدلًا من 9500 جنيه، والردة 7900 جنيه، مقابل 8000 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد “بروتين 60%” سجل 46500 جنيه للطن للمحلي، ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألفًا و300 جنيه.

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 12500 جنيه، وكسر الصويا 18000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 12800، والذرة العويجة أو الرفيعة 13400.

وأوضح التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميًّا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرًا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية، رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف في الأسواق

من جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه إلى 21000 جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات.

وأكد أن تفاوت أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية، ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.