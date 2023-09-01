أسعار الأعلاف والخامات اليوم الجمعة 1-9-2023 في مصر

تباينت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الجمعة1- 9-2023 وتراوح الطن بين 18000 جنيها إلى 21400 جنيها لبادي التسمين للدواجن وعلف المواشي 5000 جنيها و 15000 جنيها وعلف البط 17800 جنيها واعلاف الارانب 15000جنيها وعلف دواجن إنتاج البيض 17500 جنيها وعلف الرومي 24000 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12500 جنيها وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11200 جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 والتركي 11700 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 25000جنيها للطن للأنواع المحلية ،و بروتين 46 % سجل 26000 جنيها والمستورد 26000 وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 8500 جنيها والردة 7500 جنيها .

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 45000جنيها للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه و300 جنيها .

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 11000 جنيها والذرة البيضاء المحلية 11500 والذرة العويجة و الرفيعة 12000.

وأكد التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

ونوه التجار إلي أن هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه إلى 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

أوضح السيد أن تراجع أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة .