أسعار الأعلاف والخامات اليوم الثلاثاء 18-7-2023 والطن ينخفض 500 جنيه

تراجعت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 18- 7-2023 بنحو 400 و500 جنيه ليتراوح الطن بين 20500 إلى 21500 جنيه لبادي التسمين وأعلاف الماشية 14000 جنيه إلى 19000 جنيه وأعلاف البط 20000 جنيه وأعلاف الأرانب 14500 جنيه وأعلاف الدواجن البياض 18200 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وقال التجار إن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجل 12300 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

وألمح التجار إلى أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10300 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13000 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 28 ألف جنيه للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 29 ألف جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 20 ألف للمحلي والجلوتوفيد 9800 جنيه والردة 10600 جنيه.

وألمح التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه .

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة 28000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 11800 جنيه وكسر الصويا 17000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12000جنيها والذرة البيضاء المحلية 12300.

وأكد التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

وكانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وارتفاع سعر صرف الدولار.

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 20500 جنيه و21500 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وأوضح السيد تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.