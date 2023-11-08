أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأربعاء 8-11-2023 والطن يتراوح بين 22500 و22800 جنيه

تشهد أسعار الأعلاف والخامات تذبذبا اليوم الأربعاء 8- 11-2023 وترواح الطن بين 22500 إلى 22900 جنيه لعلف تسمين الدواجن وعلف البياض 21050 جنيها، وأعلاف الماشية 14500 و18000 جنيه، علف البط 21000 جنيه، أعلاف الأرانب 16000 جنيه، الرومي 24000 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه للطن والغنم 16000 والأسماك 29500 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلى أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 13600 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12800 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14400 جنيه، والذرة التركي 12900 جنيه بتراجع 200 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 29500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 31500 جنيه، والمستورد 32000 جنيه وسجل طن كسب العباد19500جنيه والجلوتوفيد 13000 جنيه والردة 10700 جنيه وكسب بذرة القطن 20000 جنيه.

وألمح التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60%” سجل 39000 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وذكر التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 26000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300جنيه.

وأوضح التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، صعدت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه أشار عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال” إلى أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21500 جنيه إلى 23500 جنيه.

وأكد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وأشار “السيد” إلي أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وكشف أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.