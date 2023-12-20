أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأربعاء 20-12-2023

شهدت أسعار الأعلاف الدواجن والخامات استقرارا اليوم الأربعاء 20- 12-2023 حيث استقر سعر الذرة والردة والجلوتوفيد وكسب الصويا ،بينما تباينت أسعار أعلاف دواجن البياض والتسمين والماشية خلال الفتره الحالية ليتراوح الطن بين 21000 جنيه و 22500 جنيه لعلف تسمين الدواجن.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر طن علف الدواجن البياض تراوح بين 16500و21000 جنيه،وعلف الماشية 14000و 16000جنيه، وعلف البط 22300 جنيه، الأرانب و الغنم 16000 والحمام والسمان 22500 جنيه،و الرومي 22500 جنيه،والمركزات 31 ألف جنيه طن والأسماك 29500جنيه وعلف الابل والخيل 16000جنيه .

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 13800 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12400 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14600 جنيه والذرة التركي 12400 جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وذكر التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “ب 30000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 31500 جنيه، والمستورد 31500 جنيه و طن كسب العباد 19500 جنيه والجلوتوفيد 13000 جنيه والردة 11250 جنيه وكسب بذرة القطن 19500جنيه.

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% “سجل 42500 جنيه للطن للمحلي،والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

وقال التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه ، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن بروتين 20%والذرة الصفراء المحلية 13200جنيه،والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 13600جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

من جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ” المال ” إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 22000 جنيه إلى 23000 جنيه.

وأكد ” السيد ” أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

ونوه ” السيد” إلى أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.