أسعار الأعلاف والخامات العلفية اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات اليوم السبت 4-11-2023 ليتراوح الطن من 22000 إلى 22800 جنيه لعلف تسمين الدواجن، وعلف البياض 19800 جنيه، والماشية 13400 جنيه إلى 17300 جنيه، والبط 21000 جنيه، وعلف الأرانب 16000 جنيه، وأعلاف الرومي 24000 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه للطن، والغنم 16000، والأسماك 29500 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 14400 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13400 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15200 جنيه، والذرة التركي 13500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا ” بروتين 44% ” سجل 27500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% ” سجل 29500 جنيه، والمستورد 29500 جنيه، بتراجع 2000 جنيه وسجل طن كسب العباد 20000 جنيه، والجلوتوفيد 12750 جنيهًا، والردة 11100 جنيه، وكسب بذرة القطن 20000 جنيه.

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60% ” سجل 36500 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 26000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000جنيه للطن “بروتين 20% “والذرة الصفراء المحلية 14000جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300 جنيه.

وأكد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، صعدت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه، أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، بأن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21500 جنيه إلى 23500 جنيه.

وأوضح السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل الارتفاع، رغم طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، بسبب المضاربات وتعطيش السوق.

وأكد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.