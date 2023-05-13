أسعار الأعلاف تنخفض 600 جنيه اليوم السبت 13-5-2023

سجلت أسعار الأعلاف والخامات اليوم السبت 13-5 -2023 انخفاضا في الطن بقيمة 600 جنيه، وتراوحت أسعار الأعلاف الداجنة بين 277 جنيها و 26700 جنيه وعلف الماشية 18500 جنيه للطن وأعلاف البط ودواجن البيض 25000 جنيه للطن وفقا لعدد من التجار .

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 16700 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف

وكشف التجار أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني 14700 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 17400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

ونوه التجار إلى أن سعر طن كسب الصويا ” بروتين 44 %” بـ 38000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % بـ 39000 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف والجلوتوفيد المحلي سجل15200 والردة 11900 .

وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 52500 بدلا من 50000 جنيه للمستورد و 49700 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 12000 جنيه علي الأكثر ومستخلص بذرة القطن بـ 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500جنيه وكسر الصويا 20000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 16700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 16800.

وكشف التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق. كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف اليوم

وألمح التجار إلى أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 26500 و 27500 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 400 جنيه خلال الأسبوع الجاري .

وأشار السيد إلى تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها .