أسعار الأعلاف تنخفض 300 جنيه اليوم السبت 12-11-2022



انخفضت أسعار الأعلاف بنحو 300 جنيه اليوم السبت 12-11-2022، حيث تراوح طن علف التسمين الداجني بين 16 ألف جنيه إلى 17200 جنيه، مقارنة بأمس – تسليم أرض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الأسواق مؤكدين أن الأسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة ونسبة البروتين.

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23.5 سجل 17 ألف جنيه و200 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وكشف التجار أن سعر أعلاف نامي 21.5 سجل 17125 جنيها، وناهي 19.5 جنيه سجل 17035 جنيها، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16025 جنيها وعلف تسمين بروتين 23%سجل 17100 وبروتين 21% سجل 17050 وأعلاف بروتين 19% سجلت 16950 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة تراوح بين 15310 جنيهات إلى 16010 جنيهات، وأعلاف البط 15570 جنيها للطن، إلي 16570 جنيها .

وأضاف التجار أن علف أمهات الدواجن 12500 ألف جنيه، وأعلاف الماشية 10900 جنيه إلى 11 ألفا و400 جنيه.

أسعار الأعلاف

وكشف التجار أن سعر أعلاف الماشية تسمين 10050 جنيها إلى 13ألف جنيه، وعلف أمهات بط 12 ألفا و400 جنيه إلى 15700جنيه، وأعلاف تسمين بط 15300 جنيه إلى 14650 جنيه.

وأوضح التجار أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 17040جنيه إلى 15250جنيه، وعلف تسمين الأسماك 17600إلى 16650 جنيه.

وأوضح التجار أن أعلاف الأغنام تتراوح بين 9850 جنيها.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك انخفاضا في سعر طن الأعلاف بقيمة 300 جنيه مع زيادة معروض الخامات المستوردة.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف التي يتم تدبيرها بسعر الدولار، وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وأوضح السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الأسواق مع عدم استقرار سعر الدولار.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.