أسعار الأعلاف تنخفض في 21 شركة اليوم السبت 24-12-2022

انخفضت أسعار الأعلاف اليوم السبت 24-12-2022 ، بقيمة تتراوح بين 400 إلى 1000 جنيه للطن لدى 21 شركة ومصنع للعلف وأبرزها الدقهلية ونيوهوب وسامي عايد وكابو وفيدميكرز ، وتراوح طن علف التسمين الداجني لشركة النخبة بين 21700 إلى 22300 جنيها تسليم أرض المصنع.

وأكد التجار أن الكثير من شركات الأعلاف قامت بتخفيض أسعار الأعلاف هي الحمد والخير والضحي ونماء وبلادي والفاروق وكابو والسلام ونماء والماهر والنور الذهبي ورابح والممتاز والنخبة وبي تي .

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 22300 جنيه.

جدير بالذكر أن سعر طن مركزات التسمين والبياض ارتفعت بقيمة 500 جنيه مؤخرا لتسجل 27500 جنيه للطن بروتين 45% ويبلغ طن الذرة المستوردة في ميناء الوصول 14600 جنيه، وكسب الصويا بروتين 44% نحو 33 ألف جنيه.

وأشار التجار إلى أن سعر أعلاف نامي 21 سجل 22200 جنيه، وناهي 19% سجل 22100 جنيه، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 21700 جنيه.

أسعار الأعلاف

ومن الجدير بالذكر أن طن الذرة الأرجنتيني والبرازيلي يسجل حاليا 15300جنيها داخل أرض المصنع، الجيلوتين المستورد 38 ألف و500 جنيه، الجيلوتين المحلي 38 ألف و300 جنيه، والردة المحلية 8500 جنيه، والجلوتوفيد 8900 جنيه للطن .

وأكد التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة يتراوح بين 19900 جنيه إلى 15500 جنيه، وعلف البط تراوح من 20500 جنيه للطن، إلى 21350 جنيها .

وأفاد التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 15500 جنيه، وأعلاف الماشية 17 ألف جنيه إلى 18100 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وألمح التجار إلى أن أسعار أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخرى، تراوحت بين 17 ألف جنيه إلى 18 ألفا وأعلاف الرومي 23150 جنيها إلى 23050 جنيها.

وكان سعر طن العلف ببعض الشركات ارتفع في الفترة الماضية الى 26000 جنيه للطن المخصصة للرومي، نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 8300 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 16100 جنيه.

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك تراجعا في سعر طن الأعلاف للدواجن مع تحسن معروض الخامات المستوردة وتراجع سعر الدولار بالسوق السوداء بينما انخفضت أسعار علف الماشية والأرانب بنسب مختلفة.

وقال السيد إن أسباب جنون أسعار العلف خلال الفترة الماضية هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا، والتي يتم تدبيرها بسعر الدولار ، وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وألمح السيد إلى أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف