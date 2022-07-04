أسعار الأعلاف تنخفض بقيمة 200 جنيه للطن

شهدت أسعار الأعلاف هبوطا بقيمة 200 جنيه للطن في جميع الأصناف، ماعدا أعلاف البياض فقد انخفض سعر الطن بقيمة 225 جنيها للطن وتشهد أسعار الأعلاف جنونا خلال الفترة الراهنة خاصة مع تعطل واردات الخامات من سوقي روسيا وأكرانيا.

وأكد عدد من التجار أن أسعار أرض المصنع للعلف البادى 23% نحو 11100 جنيه وطن العلف نامى 21% بسعر 11050 جنيها للطن وطن العلف ناهى 19% بروتين 10950 جنيها.

ولفت التجار إلى أن سعر علف بادى نامى 21% بـ 10500 جنيه وطن علف البياض 18% بـ 10000 جنيه للطن.

وكان تقرير صادر عن نقابة الفلاحين نشرته “المال” في السابق كشف أن هناك تهافتا وإقبالا على محصول الذرة بمختلف أنواعها مثل الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة، خاصة مع تطبيق الزراعة التعاقدية على الذرة الصفراء بسعر ضمان 6000 جنيه للطن، مع الشراء بسعر اليوم طبقا للعقود بين الزراعة وشركات الدواجن.

يذكر أن الذرة الصفراء يوجد منها نوع هجين فردى أصفر 3062 وهجين فردى 3080 و3084 وهجين فردى جيزة 151 و152 و153 و154 و154 والصنف جيزة 168 واصناف الذرة من الهجن الفردية البيضاء هجين فردى الصنف 30 بـ 51 والصنف 30 م6 والصنف 30 ك8 وهجين فردى جيزة أرقام 9 و 10 و 103 و 122 و123 و 124 و 125.

كما يوجد من الهجن الفردية والثلاثية أصناف ممتازة سواء الأصناف البيضاء منها أو الأصناف الصفراء الحبوب وتتميز بارتفاع إنتاجيتها خصوصا غذا اتبعت الإرشادات والنصائح الملائمة لزراعة وإنتاج الذرة منها ميعاد الزراعة المناسب للعروة الصيفية المبكرة التي تبدأ من أول شهر مايو حتى منتصف شهر يونيو.