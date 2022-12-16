أسعار الأعلاف تقفز 500 جنيه للطن اليوم الجمعة في مصر

ارتفعت أسعار الاعلاف اليوم الجمعة 16-12-2022 ،بقيمة 500 جنيها ،و تراوح طن علف التسمين الداجني لشركة المجد بين 20800إلى 21200 جنيها – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الاسواق مؤكدين أن الاسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة و نسبة البروتين .

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 21200جنيه .

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر اعلاف نامي 21 سجل 21150 جنيها ،وناهي 19 % سجل 21050 جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 20600 جنيها .

وأضاف التجار أن طن الذرة الأرجنتيني والبرازيلي 15300جنيها وسجل الجيلوتين المستورد 38 ألف و500 جنيه والمحلي38 ألف و300 جنيها، والردة المحلية 8500 جنيها والجلوتوفيد 8900 جنيها للطن .

وأوضح لتجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة لشركة المجد تراوح بين 18150 جنيها إلى 19270جنيها،وعلف البط تراوح من 19700جنيها للطن ،إلي 20400 جنيها .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 16500 جنيه،واعلاف الماشية 11900ألف جنيه إلى 10 ألف و500 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخري ،تراوحت بين 10300جنيه إلى 11 ألف ، وعلف الارانب 13150 إلى 13580جنيها .

وقال التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا سجل 31 ألف و500 جنيها، والذرة المستوردة 15300جنيها ، كما قفز طن العلف لبعض الشركات الي 26000 جنيها للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 8300 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 16100 جنيها .

أسعار خامات الأعلاف

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاع في سعر طن الأعلاف 500 للدواجن مع انخفاض معروض الخامات المستوردة بينما قفزت اسعار علف الماشية والارانب بنسب مختلفة .

وأكد السيد أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا، و التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وأوضح السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف