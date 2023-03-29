أسعار الأعلاف ترتفع 400 جنيه للطن اليوم الأربعاء 29-3-2023

ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 29-3-2023 بقيمة 400 جنيه وتراوح سعر الطن بين 25300 جنيه إلي 26200 جنيه لصنف التسمين وعلف البياض 19900 جنيه وسجلت أسعار طن الذرة الصفراء الأرجنتينية أو البرازيلية – وهي المادة الخام للعلف – عند 18100 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني سجل 17500 جنيه، والروماني 17500 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 18700 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” 34000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 35000 جنيه للمحلي والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيه والردة 10500 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيه و46 ألفا و800 جنيه للأنواع المحلية ، والردة المحلية 10500 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجل 36500 جنيه وقشر الصويا 8500 جنيه وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20%.

وأكد التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية رغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار إلي أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 جنيه طن .

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميا بقيمة 400 جنيه برغم تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 27000 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

أسعار خامات الأعلاف

وأكد السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت بأن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 16000 جنيه وبذور الصويا المحلية 36500ج نيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.