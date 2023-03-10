أسعار الأعلاف ترتفع 400 جنيه للطن اليوم الجمعة 10-3-2023

صعدت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 10-3-2023 بقيمة 400 جنيه لدي عدد من شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة لتسمين الدواجن وكذلك علائق البياض والبط و الماشية والارانب والرومي والمواشي زادت بقيمة 100 جنيه وفقا لعدد من المتعاملين والتجار في الاسواق في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار والخامات المستوردة .

،وتراوح طن علف التسمين الداجني لعدد من الشركات بين 23900 إلى 22500 جنيه – تسليم أرض المصنع- طبقا لمتوسط الأسعار اليوم لعدد من الشركات .

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 24% سجل 23900 جنيه على الأقل وبروتين 23% سجل 23600 جنيه .

وأكد التجار أن سعر أعلاف نامي 21% سجل 23150 جنيها ، وناهي 19% سجل 23450 جنيها وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 22500 جنيه وعلف ست البيت 23000 جنيه .

وأكد التجار أن سعر طن العلف البياض تراوح بين 21200 إلى 21600 جنيها وعلف الرومي 22600 إلى 24700جنيها للطن ،وأعلاف البط 18280 جنيها إلي 21100نيه و علف الأغنام 13100 جنيها إلي 14600 جنيها .

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر طن علف الماشية سجل 16100جنيها للطن حتي 16900.

وأضاف التجار أن طن النخالة / الردة سجل 9950جنيها ،و الذرة الأرجنتيني / البرازيلي 17700 -تسليم أرض المصنع -والذرة المحلية 16700 جنيها للطن وتعد تلك المواد المادة الأساسية للعلف والذرة الأمريكية والبلغاري والصربي ب17400جنيها للطن .

وأفاد التجار التجار أن سعر الجيلوتين المستورد سجل 45000 جنيه و الجيلوتين المحلي 44000 والردة المحلية 9950جنيها والجلوتوفيد 14500جنيها .

أسعار خامات الأعلاف

وألمح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة تراوح بين 30000 جنيه إلى 33000 جنيه و وكسب الصويا بروتين 46% سجل 29000 جنيه للطن المحلي ،وبروتين 44% سجل 28000 جنيه والردة الدي جي الأمريكية 17500 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر طن قشر الصويا 7500 جنيه للطن و مخلفات الصويا 12800 وكسب العباد 20 ألف جنيه وكسب السمسم 12 ألف وكسب فول السوداني 13 ألف وكسب البنجر 7500 إلى 12 ألف وتفلة زيتون ب7000 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17000 جنيها ومستخلص عباد محلي 13800 جنيها .

وكان سعر طن العلف لبعض الشركات ارتفع في الفترة الماضية الي 26000 جنيها للطن المخصصة للرومي ، نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 8300 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 17000 جنيها .

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاعا في أسعار طن الأعلاف للدواجن خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت خلال الساعات القليلة الماضية الاسعار بقيمة 400 جنيها.

وأكد السيد أن أسباب ارتفاع أسعار العلف خلال الفترة الماضية هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا وأيضا صعود الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وأشار السيد إلي أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.