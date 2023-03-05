أسعار الأعلاف ترتفع 300 جنيه للطن اليوم الأحد 5-3-2023

صعدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد 5-3-2023 بقيمة 300 جنيه لدي شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة بالدواجن وكذلك علائق البياض والبط الماشية والأرانب والرومي والمواشي زادت بقيمة 200 جنيه وفقا لعدد من المتعاملين والتجار في الأسواق في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار والخامات المستوردة.

وتراوح طن علف التسمين الداجني لعدد من الشركات بين 21000 جنيه إلى 20550 جنيها – تسليم أرض المصنع- طبقا لمتوسط الأسعار اليوم لعدد من الشركات .

وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 24% سجل 21800 جنيه علي الأقل وبروتين 23% سجل 21000 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر أعلاف نامي 21% سجل 20950 جنيها ، وناهي 19% سجل 20800 جنيه وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 20550 جنيها وعلف ست البيت 20800 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن العلف البياض تراوح بين 20100 إلى 20200 جنيه وعلف الرومي 21450 إلى 23740 جنيها للطن ، وأعلاف البط 17175 جنيها إلي 19750 جنيه وعلف الأغنام 12500 جنيه إلي 13500 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن علف الماشية سجل 14900 جنيه للطن حتي 15700.

وأكد التجار أن طن النخالة / الردة سجل 9600 جنيه، و الذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 16000-تسليم أرض المصنع -والذرة المحلية 15000 جنيه للطن وتعد تلك المواد المادة الأساسية للعلف والذرة الأمريكية والبلغاري والصربي 15500 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر الجيلوتين المستورد سجل 43500 جنيه والجيلوتين المحلي 43300 والردة المحلية 9600 جنيه والجلوتوفيد المستورد 13000 جنيه وكسب الصويا بروتين 46% سجل 27700 ألف جنيه للطن المحلي ، وبروتين 44% سجل 26800 جنيه والردة الدي جي الأمريكية 17500 جنيه.

وقال التجار إن سعر طن قشر الصويا 7500 جنيه للطن و مخلفات الصويا 12800 وكسب العباد 20 ألف جنيه وكسب السمسم 12 ألفا وكسب فول السوداني 13 ألفا وكسب البنجر 7500 إلى 12 ألفا وتفلة زيتون 7000 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17000 جنيه ومستخلص عباد محلي 13800 جنيه.

وكان سعر طن العلف لبعض الشركات ارتفع في الفترة الماضية إلى 26000 جنيه للطن المخصصة للرومي ، نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 8300 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 17000 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك ارتفاعا في أسعار طن الأعلاف للدواجن خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت خلال الساعات القليلة الماضية الأسعار بقيمة 300 جنيه.

وأوضح السيد أن أسباب ارتفاع أسعار العلف خلال الفترة الماضية هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا وأيضا صعود الدولار ، وبالتالي ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وأشار السيد إلى أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الأسواق مع عدم استقرار سعر الدولار.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.