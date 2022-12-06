أسعار الأعلاف ترتفع 300 جنيه اليوم الثلاثاء 6 -12-2022

قفزت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 6 -12-2022 ،بنحو 300 جنيها حيث تأرجح طن علف التسمين الداجني لشركة الايمان بين 18100 ألف إلى 18550جنيه – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الاسواق مؤكدين أن الاسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة و نسبة البروتين .

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 18550جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر اعلاف نامي 21 سجل 18500جنيها ،وناهي 19 % سجل 18350جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 18100جنيها .

وأكد التجار أن طن مركزات الأعلاف بروتين 45% سجلت 23 ألف و500 جنيه بارتفاع 500 جنيها للطن، وسجلت أسعار الذرة الأرجنتيني والبرازيلي 12800 جنيها بزيادة 100 جنيه وسجل الجيلوتين المستورد 41ألف و500 جنيه .

وأكد لتجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة تراوح بين 16200جنيها إلى 16400جنيها، وعلف البط تراوح من 18800جنيها للطن ،إلي 19070جنيها .

أسعار الأعلاف

وكشف التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 13 ألف جنيه ،واعلاف الماشية 12ألف جنيه إلى 10 ألف و800 جنيها .

وقال التجار أن سعر أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخري ،تراوحت بين 10000 جنيه إلى 12 ألف جنيه ،وعلف أمهات بط 14 ألف و700جنيه إلى 16000جنيه ،واعلاف تسمين بط 16350 جنيه إلى 17170جنيه وعلف الارانب 13400جنيها .

وأوضح التجار أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 17700جنيه إلى 16600جنيه، وعلف تسمين الاسماك بين 18000إلى 17300 جنيه .

أسعار خامات الأعلاف

وقال التجار أن سعر اعلاف الأغنام 9950 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر طن فول الصويا سجل 38 ألف جنيه والذرة المستوردة 12800جنيها كما قفز طن العلف لبعض الشركات الي 20000 جنيها للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاع في سعر طن الأعلاف مع انخفاض معروض الخامات المستوردة بينما قفزت اسعار علف الماشية والارانب 200جنيها .

وأفاد أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا و التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وكشف السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف