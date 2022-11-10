أسعار الأعلاف ترتفع 300 جنيها في الأسواق اليوم الخميس 10-11-2022

ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم الخميس 10 -11-2022 حيث تراوح سعر طن علف التسمين الداجني بين 15 ألف 575 جنيها إلى 15 ألف و875 جنيه بزيادة 300 جنيها مقارنة بأمس – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الاسواق مؤكدين أن الاسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة و نسبة البروتين .

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 15 ألف جنيه و875 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وكشف التجار أن سعر اعلاف نامي 21% سجل 15825جنيها ،وناهي 19% سجل 15750 جنيها وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 15الف و420 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر اعلاف البياض الداجنة تراوح بين13600 جنيها إلى 13975جنيها،وعلف امهات الدواجن 12500 ألف جنيه ،واعلاف الماشية 10900جنيه إلى 11 ألف و400 جنيها .

أسعار أعلاف الماشية والبط والرومي والسمك

وأوضح التجار أن سعر اعلاف الماشية تسمين 10050جنيه إلى 13ألف جنيه ،وعلف امهات بط 12 ألف و400 جنيه إلى 15700جنيه ،واعلاف تسمين بط 15300 جنيه إلى 14650 جنيه .

وأكد التجار أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 17040جنيه إلى 15250جنيه، وعلف تسمين الاسماك 17600إلى 16650 جنيه .

وأوضح التجار أن اعلاف الأغنام تتراوح بين 9850 جنيه.

سعر العلف المتداول اليوم

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاعا في سعر طن الأعلاف بقيمة 300 جنيها مع ارتفاع أسعار الدولار مشيرا إلى أن السوق تشهد شحا في كميات وخامات الأعلاف مثل الصويا والذرة .

وقال أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وأوضح السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيدا من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف