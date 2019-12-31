أسعار الأعلاف ترتفع 100 جنيه للطن.. وشعبة الدواجن: الزيادة بدون أسباب

سجلت أسعار الأعلاف زيادة 100 جنيه للطن خلال الأسبوع الجاري، ليبلغ سعرها 6400 جنيه للطن مقابل 6300 جنيه سعرها الأسبوع الماضي، فيما بلغت أسعار الدواجن 23 جنيها للكيلو في المزرعة، و27-28 جنيه للكيلو للمستهلك، وسجلت سعر كرتونة البيض “30 بيضة” نحو 30.5 جنيه في المزرعة وتباع للمستهلك بـ35-36 جنيه للكرتونة في المزرعة، هذا ما أكده عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ”المال”.

يضيف السيد قائلا لـ”المال”: “لا يوجد سبب وراء تلك الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأعلاف”، وتستورد مصر أغلب مكونات الأعلاف من الخارج وبخاصة الذرة وفول الصويا، فيما يجري تصنيع الأعلاف محليا.

وكانت أسعار الدواجن قد ارتفعت بين 7 و10% مطلع ديسمبر الجاري، بسبب زيادة تكلفة التدفئة، عقب موجة برودة الطقس خلال الأيام الماضية، ليتراوح سعر كيلو الدجاج في المزرعة بين 23 و24 جنيهًا للكيلو، مقابل 18 جنيهًا سعر الكيلو في المزرعة نهاية نوفمبر الماضي.

ويقترب إنتاج مصر من الدواجن من 2 مليون طائر يومي، ويبلغ قرابة 1.3 مليار طائر سنويا، وتستورد مصر جزءًا من احتياجاتها من الأسواق الخارجية، خاصة من البرازيل.

كان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر قرارًا باستمرار رسم الصادر المفروض على بعض أصناف مكونات الأعلاف الحيوانية بواقع 600 جنيه على طن قش وقشور الحبوب فيما عدا قش الأرز و700 لطن البرسيم والمنتجات المماثلة و900 جنيه لطن النخالة فيما عدا سرسة الأرز و900 جنيه لطن المواد والفضلات النباتية المستعملة في تغذية الحيوانات فيما عدا قوالح وحطب الذرة و300 جنيه لطن سيلاج الذرة، ونصت المادة الثانية من القرار على عدم سريانه علي المشروعات داخل المناطق الحرة داخل الجمهورية، وفي الحدود التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار.

وكان عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكد أن هذا لن يؤثر على أسعار الأعلاف الخاصة بالدواجن، لكون رسم الصادر على مكونات الأعلاف الحيوانية للمواشي بشكل أكبر.