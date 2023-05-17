أسعار الأعلاف تتراجع 1000 جنيه للطن اليوم الأربعاء 17-5-2023

تراجعت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأربعاء 17-5 -2023 وانخفضت أسعار كسب الصويا والذرة وتراجعت أسعار الأعلاف الداجنة بقيمة 1000 جنيه لتتراوح بين 25800 إلى 26500 جنيه وعلف الماشية 24000 جنيه للطن وأعلاف البط 25800 جنيه وأعلاف دواجن البيض 25300 للطن طبقا لعدد من التجار.

وأشار التجار إلى أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجل 15500 جنيه بدلا من 16000 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلى التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار إن سعر الذرة الأوكراني 13000 جنيه بدلا من 13200 جنيه بتراجع 200 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 16200 بدلاً من 16700 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” 37000 بدلا من 37500 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 38000 بدلا من 38500 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألفا والجلوتوفيد المحلي سجل 14700 جنيه والردة 11500.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 50000 جنيه للمستورد و49000 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 11500 جنيه على الأكثر ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه.

وأشار التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500 جنيه وكسر الصويا 20000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 16700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 16800.

وذكر التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الأسواق.

تراجعت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأربعاء 17-5 -2023 وانخفضت أسعار كسب الصويا والذرة وتراجعت أسعار الأعلاف الداجنة بقيمة 1000 جنيه لتتراوح بين 25800 إلى 26500 جنيه وعلف الماشية 24000 جنيه للطن وأعلاف البط 25800 جنيه وأعلاف دواجن البيض 25300 للطن طبقا لعدد من التجار.

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجل 15500 جنيه بدلا من 16000 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

وقال التجار إن سعر الذرة الأوكراني 13000 جنيه بدلا من 13200 جنيه بتراجع 200 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 16200 بدلاً من 16700 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44% “37000 بدلا من 37500 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 38000 بدلا من 38500 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألفا والجلوتوفيد المحلي سجل 14700 جنيه والردة 11500 .

وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 50000 جنيه للمستورد و49000 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 11500 جنيه على الأكثر ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه.

وأشار التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500 جنيه وكسر الصويا 20000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 16700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 16800.

وذكر التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وكشف التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق، بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن على الأقل.

ومن جانبه أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 25000 و26000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 2000 جنيه خلال الأسبوع الجاري.

ولفت السيد إلى تراجع أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وقال السيد إن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها.

العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وكشف التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق، بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن على الأقل.

ومن جانبه أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين25000 و26000 جنيه فى ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 2000 جنيه خلال الأسبوع الجاري.

وقال السيد تراجع أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وقال السيد إن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها.