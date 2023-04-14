أسعار الأعلاف اليوم 14-4-2023.. والطن يرتفع 500 جنيه

واصلت أسعار الأعلاف تماسكها اليوم الجمعة 14-4-2023 وارتفعت الذرة بقيمة 200 جنيه للطن، واستقرت أسعار باقي الخامات المستوردة التي تعد المواد الأولية لإنتاج العلف، وتراوح سعر الطن المخصص للتسمين بين 29500 جنيه و30000 جنيه، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية.

وأوضح عدد من التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة برازيلي وأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجل 19000 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار بأن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجل 18600 جنيه، والروماني 18200 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 19800 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 38000 جنيه للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 42000 جنيه للمحلي والمستورد، بزيادة 1000 جنيه، وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه، والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيه، والردة 11100 جنيه للطن.

وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه، و47300 جنيه للأنواع المحلية، والردة المحلية 10900 جنيه، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه، وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

ونوه التجار بأن سعر طن بذور الصويا المحلية سجل 34000 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 8500 جنيه، وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20%.

وذكروا أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود، خلال الفترة الماضية، بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية، ورغم دخول الكميات الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأوضح التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق، بينما سجلت الأصناف المحلية 34000 جنيه طن.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

من جانبه أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 500 جنيه مؤخرًا.

وأكد السيد أنه رغم تحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن، اليوم، بين 25800 جنيه إلى 28700 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة، وبحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وقال السيد إن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

يُذكر أن الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، صرحت بأن وزارة الزراعة طبّقت الزراعة التعاقدية على الذرة، الموسم الحالي، لأول مرة، حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 17000 جنيه، وبذور الصويا المحلية 36500جنيه، التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.