أسعار الأعلاف اليوم السبت 6-5-2023

تراجعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم السبت 6-5 -2023 وتأرجح أسعار أعلاف التسمين بين 26700 جنيه و 27500 جنيه وعلف الماشية 19000 ألف جنيه للطن وأعلاف البط ودواجن البيض 24700 جنيه إلي 27000 في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية .

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 17500 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني 15500 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 18100 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” بـ 41000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46% بـ42000 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألفا و800 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 17000 والردة 12300جنيه للطن.

وذكر التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 50000 جنيه للمستورد و 49700 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 12300 جنيه ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه .

أسعار أعلاف الدواجن

وقال التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500جنيها وكسر الصويا 20000 جنيها للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 19100 جنيها والذرة البيضاء المحلية 18900.

وأضاف التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التباين خلال الفترة الماضية بسبب الشحية في الاسواق و تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وذكر التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات ترتبط مع زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 500 جنيها .

أسعار الأعلاف

وأوضح السيد أنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 26000 جنيه إلي 28000 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

ونوه السيد الي أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها .