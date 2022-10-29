أسعار الأعلاف اليوم السبت 29-10-2022

شهدت أسعار خامات الأعلاف صعودا اليوم السبت 29-10-2022، وسجل طن كسب الصويا 22 ألف جنيه والتي تعد المادة الأساسية لتصنيع الأعلاف، وسجلت الذرة المستوردة الأرجنتيني / البرازيلي 10800 جنيه -صب أرضه – مع تمدد موجة غلاء الأسعار مدفوعة بالتضخم العالمي وارتفاع الدولار .

وأشار التجار أن سعر الذرة الأوكراني / الروماني ،سجلت -صب أرضه- 10300 جنيه، والذرة الفشار الأرجنتيني 10500 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار خامات الأعلاف

وأكد التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 22 ألف جنيه اليوم، وبروتين 46% سجل 22500 جنيه.

وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 22200 جنيه والجيلوتين المستورد 22300 جنيه والردة المحلية 7000 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلى أن ارتفاع أسعار كسب الصويا، جاء نتيجة تراجع الكميات التي تدخل السوق من الموانئ العالمية، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا، ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذة الأيام.

وأفاد التجار أن سعر طن كسب العباد سجل 8600 جنيه بينما سجل طن الردة المحلية 7000 جنيه.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار العلف النهائي للدواجن ارتفع بقيمة 300 جنيه اليوم، ليتراوح الطن بين 16200 جنيه إلي 17500 جنيه.

سعر العلف

وأوضح السيد أن سعر طن العلف حاليا هو الأعلي علي الإطلاق مضيفا أن السعر المعقول له 12500 جنيه.

وأكد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أن لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة .

وقال السيد إن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف إلا أن صعود كسب الصويا قد يدفعها للصعود مجددا .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 9800 جنيه وبذور الصويا المحلية 20 ألف جنيه.