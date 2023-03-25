قفزت أسعار الأعلاف اليوم السبت 25-3-2023 وتراوح سعر الطن بين 22500 إلى 27000 جنيه، كما ثبتت أسعار الطن الذرة الصفراء الأرجنتينية أوالبرازيلية – وهي المادة الخام للعلف – عند 19000 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

وأضاف التجار أن سعر الذرة الأوكراني سجل 18600جنيه، والروماني 18800جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت19700 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44 %” 34000 جنيه للأنواع المحلية، وبروتين 46 % سجل 35000 جنيه للمحلي، والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيه، والردة 10500 جنيه للطن.

وأفاد التجار بأن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيه للمستورد، و46 ألفا و800 جنيه للأنواع المحلية، والردة المحلية 10500 جنيه، ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألف جنيه، وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجلت 36500 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 8500 جنيه بدلا من 8000 جنيه، وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20%.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وكشف التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وذكر التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 ألف جنيه طن.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميا، برغم تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 إلي 27000 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وألمح السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والأغنام وغيرها.

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 15000 جنيها و بذور الصويا المحلية 36500 جنيه، التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.