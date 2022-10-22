أسعار الأعلاف اليوم السبت 22-10-2022

تراجعت اسعار الأعلاف اليوم السبت 22-10-2022 حيث تراوح طن علف التسمين الداجني بين 15400 إلى 16 ألف جنيه بدلاً من 15800 إلى 16200 جنيها للطن مؤخرا تسليم ارض المصنع طبقا لعدد من التجار في الاسواق مشيرين إلى أن الاسعار تختلف من مصنع لآخر وحسب نسبة البروتين .

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 16 ألف جنيه .

أسعار اعلاف الدواجن

وكشف التجار أن سعر اعلاف نامي 21% سجل 15950 جنيها وناهي 19% 15850 جنيها وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 15400 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر اعلاف البياض الداجنة تراوح بين 14300إلى 15000جنيه، وعلف امهات الدواجن بين 12 ألف جنيه إلى 15800جنيه ،واعلاف الماشية 10500جنيه إلى 11 ألف جنيها .

وأوضح التجار أن سعر اعلاف الماشية تسمين 10200 جنيه إلى 11 ألف جنيه، وعلف امهات بط 12 ألف جنيه إلى 15300جنيه واعلاف تسمين بط 13400جنيه إلى 15300 جنيه .

وأكد التجار أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 14700جنيه إلى 18 ألف جنيه وعلف تسمين الرومي 13600إلى 14200 جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن اعلاف السمان تتراوح بين 12600 جنيه إلى 16600 جنيه وعلف النعام يتراوح بين 14200جنيه إلى 17500 جنيه .

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أنه مع الإفراج عن 61 ألف طن من علف الدواجن بقيمة 44 مليون دولار ادي لزيادة المعروض ،وبالتالي تراجع الأسعار مشير ا إلى أن الانعكاس علي الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وأوضح السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد عودة سير العمل في المزارع بشكل طبيعي .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف