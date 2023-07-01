تفاوتت أسعار الأعلاف اليوم السبت 1- 7-2023 وتراوح الطن من 20000 إلى 22500 جنيه لبادي التسمين وأعلاف المواشي 14500 جنيه إلى 18000 جنيه وعلف البط 21600 جنيه وأعلاف الأرانب 15600 جنيه وأعلاف الدواجن البياض 19700 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 13300 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 11400 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14000 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 33 ألف جنيه للأنواع المحلية، وبروتين 46 % سجل 34 ألف جنيه للمحلي و 32000 في المستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والجلوتوفيد 10000جنيه والردة 11400 جنيه.

وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 46500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف

وأضاف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12900 جنيها والذرة البيضاء المحلية 13000.

وأفاد التجار بأن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 جنيه و 23 ألف جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وذكر السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأفاد السيد بأن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها .