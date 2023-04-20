قفزت أسعار الأعلاف اليوم الخميس 20-4-2023 بنحو 500 جنيها فيما يخص انواع التسمين بسبب استمرار ارتفاع أسعار الخامات المستوردة التي تعد المواد الأولية للانتاج العلف وتراوح سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن بين 27200 جنيه و 28000 ألف جنيه في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 19200جنيها وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن بينما يسجل سعر طن علف البياض 25000 جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجلت 18800جنيها، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20200جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

ونوه التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 40000جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 42000 جنيها للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيها والردة 11300جنيه للطن .

وذكر التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيها و 47300جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10900 جنيها ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 34000 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 13000جنيها وكسر الصويا 20000 جنيها للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 19400 جنيها والذرة البيضاء المحلية 19450.

وأوضح التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأفاد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 34000جنيه طن .

ومن جانبه كشفت عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 500 جنيها مؤخرا.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وأوضح السيد أنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 27300 جنيه إلي 30200جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وقال السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 19400جنيها و بذور الصويا المحلية40000جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائيه.