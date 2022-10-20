أسعار الأعلاف اليوم الخميس 20-10-2022 في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الخميس 20-10-2022 تباينا حيث سجل تراوح طن علف التسمين الداجني بين 15800 إلى 16200 جنيها للطن في ارض المصنع طبقا لعدد من التجار في الاسواق مشيرين إلى أن الأسعار تختلف من مصنع لآخر وحسب نسبة البروتين .



وأكد التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة تراوح بين14700 إلى 15400جنيها، وعلف امهات الدواجن بين 12300جنيه إلى 16200جنيه ، واعلاف الماشية 10900جنيه إلى 11300جنيها .

وأوضح التجار أن سعر اعلاف الماشية تسمين 10600جنيه إلى 11 ألف جنيه ، وعلف امهات بط 12400جنيه إلى 15700جنيه ، واعلاف تسمين بط 13800جنيه إلى 15700جنيه .

وأوضح التجار أن اعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 15100جنيه إلى 18400جنيه ، وعلف تسمين الرومي 14ألف إلى 14600جنيه .

وأشار التجار إلي أن اعلاف السمان تتراوح بين 13000جنيه إلى 17000جنيه ، وعلف النعام يتراوح بين 14600جنيه إلى 17900جنيه .

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أنه مع الإفراج عن 61 ألف طن من علف الدواجن بقيمة 44 مليون دولار ادي لزيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار ، مشير ا إلى أن الانعكاس علي الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وأوضح السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد عودة سير العمل في المزارع بشكل طبيعي .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف