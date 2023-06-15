أسعار الأعلاف اليوم الخميس 15-6-2023 والطن ينخفض 500 جنيه

عاودت أسعار الأعلاف والخامات التراجع اليوم الخميس 15-6 -2023 وتأرجحت أسعار الطن بين 22760 إلى 23050 جنيها لأصناف البادي المخصص لتسمين القطعان وعلف الماشية 17750 جنيه للطن وعلف البط 22700 جنيها وأعلاف دواجن إنتاج البيض 21400 للطن بتراجع500 جنيها للطن .

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12700جنيها وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10600 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل33 ألف جنيه للأنواع المحلية ،و بروتين 46 % سجل 34 ألف جنيه للمحلي و 32000 في المستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والجلوتوفيد المحلي سجل 10000 جنيها والردة 11000 جنيها .

أسعار الأعلاف

وألمح التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيها للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه .

وأفاد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 10500جنيها وكسر الصويا 17000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12500 جنيها والذرة البيضاء المحلية 12600.

وأوضح التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22 ألف جنيه و 23 ألف جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وأشار السيد إلي أن إنخفاض أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأفاد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .