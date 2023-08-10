أسعار الأعلاف اليوم الخميس 10-8-2023 وتراجع الطن إلى 21900 جنيه في المتوسط

تأرجحت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الخميس 10- 8-2023 وتراوح الطن بين 21500 إلى 21900 جنيه لبادي التسمين للدواجن، وعلف المواشي 14700 جنيه و19500 جنيه، وعلف البط 21100 جنيه، وعلف الأرانب 16000 جنيه، وعلف دواجن البياض 20250 جنيهًا، وعلف الرومي 26000 جنيه، طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وألمح التجار إلى أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 13700 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 12100جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14300 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

أفاد التجار بأن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 27500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 28500 جنيه للمحلي، وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه، والجلوتوفيد 9850 جنيهًا، والردة 8800 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد “بروتين 60%” سجل 48500 جنيه للطن للمحلي، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 12500 جنيه، وكسر الصويا 18000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 12800 جنيه.

ونوه التجار بأن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميًّا.

أسعار أعلاف الدواجن

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرًا في الأسواق المحلية، في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية، رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات، وزيادة سعر صرف الدولار.

من جانبه كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 21000 و22000 جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار، وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات.

وأوضح السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية، ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.