أسعار الأعلاف اليوم الخميس 1-6-2023

تذبذبت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الخميس 1-6 -2023 وتراوح طن العلف الداجن بين 24600 إلى 26900 جنيها لنوع تسمين البادي وعلف الماشية 18000 جنيه للطن وأعلاف البط 25000جنيها وأعلاف دواجن البيض 24000 للطن طبقا لعدد من التجار .

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 14300 جنيهاوذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر الذرة الأوكراني سجلت 12300 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14900 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 35000 للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 37000جنيها للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف والجلوتوفيد المحلي سجل 12000 جنيها والردة10800 جنيها .

وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 49000 جنيها للمحلي والردة المحلية 10700جنيها علي الاكثر ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المستورد 23000 جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 12500جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14100 جنيها والذرة البيضاء المحلية 14700.

وقال التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأكد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 24500 و 26900جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وأكد السيد أن تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .