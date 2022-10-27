أسعار الأعلاف اليوم الخميس.. والطن يرتفع 400 جنيه

قفزت أسعار الأعلاف اليوم الخميس 27-10-2022 حيث تراوح طن علف التسمين الداجني بين 15 ألفًا إلى 16 ألفًا و800 جنيه، بزيادة 400 جنيه، مقارنة بأمس- تسليم أرض المصنع- طبقًا لعدد من التجار في الأسواق، مؤكدين أن الأسعار تتباين من مصنع لآخر، بحسب الجودة نسبة البروتين.

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 16 ألف جنيه و800 جنيه.

وكشف التجار أن سعر أعلاف نامي 21% سجل 16650 جنيهًا، وناهي 19% سجل 16560 جنيهًا، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 15 ألف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة تراوح بين 14919إلى 15610 جنيهات، وعلف أمهات الدواجن بين 12 ألف جنيه إلى 15800 جنيه، وأعلاف الماشية 10500 جنيه إلى 11 ألف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر أعلاف الماشية تسمين 9800 جنيه إلى 12600 جنيه، وعلف أمهات بط 12 ألف جنيه إلى 15300 جنيه، وأعلاف تسمين بط 13400 جنيه إلى 15300 جنيه.

وأكد التجار أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 14700 جنيه إلى 16700 جنيه، وعلف تسمين الأسماك 16700 إلى 15900 جنيه.

وأوضح التجار أن أعلاف الأغنام تتراوح بين 9600 جنيه إلى 9700 جنيه.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك ارتفاعًا في سعر طن الأعلاف رغم الإفراج عن 61 ألف طن من علف الدواجن بقيمة 44 مليون دولار.

وكشف أن السبب هو تراجع المعروض، ومن ثم ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وأوضح السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد عودة سير العمل في المزارع بشكل طبيعي.

كانت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الحالي لأول مرة، حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.