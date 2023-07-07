أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 7-7-2023 في الأسواق

تذبذبت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 7- 7-2023 وتراوح الطن بين 22500 إلى 24000 جنيه لبادي التسمين، وأعلاف الماشية 14500 جنيه إلى 20000 جنيه، وأعلاف البط 21500 جنيه، وعلف الأرانب 15000 جنيه، وأعلاف الدواجن البياض 17800 جنيه، طبقًا لعدد من التجار بالأسواق.

وقال التجار إن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 13000جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلى أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10700 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14000 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 30.5 ألف جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 31.5 ألف جنيه للمحلي، وسجل طن كسب العباد “بروتين 36%” نحو 23 ألف للمحلي، والجلوتوفيد 10500 جنيه، والردة 10600 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد “بروتين 60%” سجل 47500 جنيه للمحلي، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 33000 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 12500 جنيه، وكسر الصويا 18000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 12900 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 13000 جنيه.

وأوضح التجار أن عودة خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميًّا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرًا في الأسواق المحلية، في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية، رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

من جانبه كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 جنيه و24 ألف جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وأشار السيد إلى تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.