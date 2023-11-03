أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 3-11-2023.. وتراجع الذرة 300 جنيه للطن

تراجعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الجمعة 3-11-2023 ليتراوح الطن بين 20000 إلى 22000 جنيه لعلف تسمين الدواجن، وعلف البياض 19500 جنيه، والماشية 14500 إلى 18000 جنيه، والبط 21000 جنيه، والأرانب 16000 جنيه، والرومي 24000 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه للطن، والغنم 16000، والأسماك 29500 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 14400 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13400 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15200 جنيه، والذرة التركي 13500 جنيه بتراجع يتراوح بين 100 و300 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%“ سجل 30000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 32000 جنيه، والمستورد 32000 جنيه، وسجل طن كسب العباد 20000 جنيه، والجلوتوفيد 12750 جنيهًا، والردة 11100 جنيه، وكسب بذرة القطن 20000 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60%” سجل 39000 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وألمح التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 26000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300 جنيه.

وأوضح التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، صعدت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه، أفاد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، بأن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21500 جنيه إلى 23500 جنيه.

وأكد السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل الارتفاع، رغم طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، بسبب المضاربات وتعطيش السوق.

وأوضح أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.