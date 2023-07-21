تفاوتت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 21- 7-2023 وتراوح الطن بين 19700 إلى 20500 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف الماشية 13500 جنيه إلى 14700 جنيه، وأعلاف البط 16500 جنيه، وعلف الأرانب 14000 جنيه، وعلف الدواجن المخصص لإنتاج البيض 16500 جنيه، طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وكشف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 12700 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 10500 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” 27000 للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 28000 جنيه للمحلي، وسجل طن كسب العباد “بروتين 36%” نحو 19 ألفًا للمستورد، والجلوتوفيد 9850 جنيهًا، والردة 9800 جنيه.

وذكر التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه للمحلي، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 27500 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 12500 جنيه، وكسر الصويا 18000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 12800.

وكشف التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميًّا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرًا في الأسواق المحلية، في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف الداجنة

من جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه و20500 جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وكشف السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.