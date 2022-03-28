أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 29-3-2022 وانخفاض 600 جنيه في الطن

واصلت أسعار خامات الأعلاف تباينها في أسواق الثلاثاء 29-3-2022 وسجل طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي تراجعا بنحو 20 جنيها ليسجل 7850جنيها مقابل 7900 أمس.

وقال تجار أعلاف أن سعر الذرة الاوكراني 7530 جنيه مقابل 7650، وانخفض كسب الصويا المحلي بروتين 46%بقيمة 50 جنيها مسجلا 11250جنيه حيث تدخل الذرة والصويا في تصنيع الأعلاف النهائية .

وأضاف تجار أعلاف أن سعر طن الصويا المحلية بروتين 44% انخفض بقيمة 50 جنيها مسجلا 10800جنيه ،مقابل 10850جنيها و صويا فول فات بذرة مستوردة سجل 15000 وصويا فول فات بذرة محلي 14800.

وأضاف التجار أن سعر صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة سجل الطن 13000 ، وصويا هاي فات 43% بذرة محلي 12900جنيه للطن .

ونوه التجار إلى أن سعر كسب عباد +36% مستورد سجل 8000 للطن -معبأ أرضه – وأنخفض دي ج دي جي DDGs الامريكي بقيمة 600 جنيه ليسجل 8900 جنيه، كما استقر سعر طن الردة المحلية عند 4700 جنيه .

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد 17500جنيه والجيلوتين المحلي 17200 جنيه والجلوتوفيد المحلي 7700 جنيه .

وأفاد التجار بأن سعر الاعلاف الجاهزة مستقرة في تراجعت وسجل طن علف البادي 10400جنيها مقابل 11000جنيها بتراجع 600 جنيه ، وعلف نامي 10250جنيها مقابل 10950 جنيها وعلف ناهي 10200جنيها مقابل 10800 جنيه وعلف بادي نامي 10000 جنيه بتراجع 200 جنيه .

وأكد التجار أن سعر طن علف بياض بروتين 14٪سجل 8650 جنيها بدلا من 9400 جنيها بتراجع 750 جنيها ،وبياض 16٪ سجل 8850 جنيها بدلا من 9600 جنيها وبياض 18 ٪ سجل 9050 جنيها مقابل 9800 جنيها .