تباينت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 22 -11-2022 حيث تراوح طن علف التسمين الداجني بين 16ألف و500 جنيه إلى 17400 جنيه – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الاسواق مؤكدين أن الاسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة و نسبة البروتين .

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23.5 سجل 17 ألف جنيه و400 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار أن سعر اعلاف نامي 21.5 سجل 17200 جنيها ،وناهي 19.5 جنيه سجل 17100 جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16200 جنيها وعلف تسمين بروتين 23%سجل 17200 وبروتين 21% سجل 17100 واعلاف بروتين 19% سجلت 16950 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر اعلاف البياض الداجنة تراوح بين15000 جنيها إلى 16010 جنيها، واعلاف البط 15570 جنيها للطن ،إلي 16570 جنيها .

وأكد التجار أن علف أمهات الدواجن 12500 ألف جنيه ،واعلاف الماشية 10900جنيه إلى 11 ألف و400 جنيها .

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلي أن سعر اعلاف الماشية تسمين 10050جنيه إلى 13ألف جنيه ،وعلف امهات بط 12 ألف و400 جنيه إلى 15700جنيه ،واعلاف تسمين بط 15300 جنيه إلى 14650 جنيه .

وأفاد التجار أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 17040جنيه إلى 15250جنيه، وعلف تسمين الاسماك 17600إلى 16650 جنيه .

وأفاد التجار أن اعلاف الأغنام تتراوح بين 9850 جنيه.

أسعار العلف

وأوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك انخفاض في سعر طن الأعلاف بقيمة 200 جنيها مع زيادة معروض الخامات المستوردة .

وذكر أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وأوضح السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف