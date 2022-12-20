قفزت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 20-12-2022 ،و تراوح طن علف التسمين الداجني لشركة الأبرار بين 23500 إلى 24000جنيها – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الاسواق مؤكدين أن الأسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة و نسبة البروتين .

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 24000 جنيه .

ويذكر أن سعر طن مركزات التسمين والبياض ارتفعت بقيمة 300 جنيها- مؤخرا – لتسجل 27500 جنيها للطن بروتين 45% بينما يسجل طن الذرة المستوردة في ميناء الوصول 14600 جنيه وكسب الصويا بروتين 44% نحو 33 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار أن سعر اعلاف نامي 21 سجل 23900 جنيها ،وناهي 19 % سجل 23800جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 23500 جنيها .

ومن المعلوم أن طن الذرة الأرجنتيني والبرازيلي يسجل حاليا 15300جنيها داخل أرض المصنع ، الجيلوتين المستورد 38 ألف و500 جنيه والمحلي38 ألف و300 جنيها، والردة المحلية 8500 جنيها والجلوتوفيد 8900 جنيها للطن .

وقال التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة لبعض الشركات الأخري يتراوح بين 20300جنيها إلى 20800جنيها،وعلف البط تراوح من 21500 جنيها للطن ،إلي 22500 جنيها .

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 17500 جنيه،واعلاف الماشية 12450 جنيه إلى 11 ألف و50 جنيها .

ونوه التجار إلي أن أسعار أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخري ،تراوحت بين 10300جنيه إلى 12100 ألف ، وعلف الارانب 12500 إلى 12750جنيها .

ومن المعلوم أن سعر طن العلف لبعض الشركات الي 26000 جنيها للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 8300 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 16100 جنيها .

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاعا في سعر طن الأعلاف للدواجن مع انخفاض معروض الخامات المستوردة ،بينما قفزت اسعار علف الماشية والأرانب بنسب مختلفة .

وأفاد بأن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا،والتي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وقال أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيدا من التقلبات في الأسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.