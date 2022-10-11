أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 11-10-2022

قفزت أسعار الأعلاف في أسواق اليوم الثلاثاء 11-10-2022 بنحو 300 جنيه للطن ، وسجل طن الأعلاف الداجنة بادي 23% 15000 جنيه وعلف نامي 21% 19950 جنيها وهي أسعار أرض المصنع.

وأضاف التجار أن سعر طن علف ناهي 19% سجل 14850 جنيها ، وعلف بادي نامي 21% 14400 جنيه ، وعلف بياض 18% سجل 13900 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن العلف الحيواني سجل 12 ألف جنيه وعلف الخيول 10 آلاف جنيه للطن.

وأفاد التجار أن سعر خامات الأعلاف تواصل التماسك، وسجل سعر طن بذور الصويا 19 ألفا ، وكسب الصويا 17 ألف جنيه ، والذرة المستوردة 10200 جنيه.

وأوضح التجار أن هناك تباينا في أسعار الذرة في مصر بعد بدء الإفراجات من الموانئ بشكل يومي وحل مشكلة توفير السيولة الدولارية لفتح اعتمادات مستندية لإتمام الاستيراد.

أسعار خامات الأعلاف

كانت عملية استيراد خامات تصنيع الأعلاف مثل الذرة والصويا قد توقفت لمدة شهر كامل على خلفية الإضرابات في سوق الدولار عالميا ومحليا.

وأوضح التجار أن الإفراجات التي تحدث حاليا تتم في الذرة فقط ولا يوجد أية إفراجات لبذور الصويا التي ارتفعت إلي 19 ألف جنيه مقابل 8000 جنيه خلال العام الماضي بزيادة 11 ألف جنيه في الطن .

وكشف التجار أن هناك عجزا في سوق الصويا بمصر حيث نستورد 90% من احتياجاتنا من الدول الأوروبية، بينما يتم إنتاج 10% فقط في مصر.

وأفاد التجار خلال الفترة الحالية يتم استقبال 60% من خامات الأعلاف يوميا من إجمالي 25 ألف طن مقابل 50% فقط خلال الشهور الماضية.

وأشار التجار إلى أن السعر العادل لطبق البيض من المزرعة هو 69 جنيها إلي 70 جنيها، مشيرا إلى أن السعر العادل للمستهلك هو 75 جنيها، مقابل أن هناك ارتفاعا في الأسعار المتداولة للمستهلكين ما بين 85 إلي 90 جنيها.