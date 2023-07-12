أسعار الأعلاف اليوم الإربعاء12-7-2023والطن ينخفض600جنيها

انخفضت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 12- 7-2023 بقيمة تتراوح بين 300 و600جنيها،وتأرجح الطن بين 21000 إلى 22000 جنيها لبادي التسمين وعلف الماشية 14000جنيه إلى 19200 جنيها وأعلاف البط 20000 جنيها وعلف الارانب 14500 جنيها وعلف الدواجن البياض 18000 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وكشف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12800جنيها وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10700 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13500جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 29.5 ألف جنيه للأنواع المحلية،و بروتين 46 % سجل 30.5ألف جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والجلوتوفيد 10750 جنيها والردة 10600 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيها للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف

وألمح التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 32000 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 12800.

وأوضح التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 21000 جنيه و 22000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وأشار السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .