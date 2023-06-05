أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 5-6-2023 والطن يتراجع 600 جنيها

انخفضت أسعار الأعلاف اليوم الأحد 5-6 -2023 بقيمة 600 جنيها وتراوح العلف الداجني بين 24000 إلى 26900جنيها للطن لنوع البادي المخصص للتسمين حسب المصنع ، وعلف الماشية 18000جنيه للطن وأعلاف البط 25300 جنيها وأعلاف دواجن البيض 22500 للطن طبقا لعدد من التجار .

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجل 13200 جنيها وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وألمح التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 11200 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13900 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 35500 للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 36500 جنيها للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والمستورد 28800 جنيها والجلوتوفيد المحلي سجل11500 جنيها والردة 11500جنيها .

وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 48000 جنيها للمحلي والردة المحلية 11500 ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 13700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 13800.

وأشار التجار إلي أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 24500 و 26900 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

ونوه السيد إلي أن تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .