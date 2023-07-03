تفاوتت أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 3- 7-2023 وتراوح الطن بين 20200 إلى 22300 جنيه لبادي التسمين وأعلاف الماشية 14500 جنيه إلى 20000 جنيه وأعلاف البط 21500 جنيه وعلف الأرانب 15600 جنيه وأعلاف الدواجن البياض 19700 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 13300 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 11400 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14000 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وألمح التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44%” سجل 33 ألف جنيه للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 34 ألف جنيه للمحلي و32000 في المستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والجلوتوفيد 10000 جنيه والردة 11400 جنيه.

أسعار الأعلاف في مصر

وأضاف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 46500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12900 جنيه والذرة البيضاء المحلية 13000.

وأوضح التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف بالبورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 جنيه و23 ألف جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وقال السيد إن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأفاد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.